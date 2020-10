Die Mitarbeiterinnen der Arbeitsgruppe Spielplätze laden zur Sprechstunde ein: Diesmal steht der Spielplatz am Selmshof in Herten-Süd im Fokus. Die Nachbarschaft, Jugendliche und Kinder sind am Dienstag, 6. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr herzlich eingeladen vorbeizukommen.

Vor Ort sollen Erfahrungen, Ideen, aber auch Probleme und Meinungen rund um die Spielplätze gesammelt und ausgetauscht werden. Ilka Koelsch (Stadtentwicklung der Stadt Herten), Kathlina Albig (Zentraler Betriebshof Herten) und die Kinderfreundin Beate Kleibrink freuen sich über regen Besuch und stehen als Ansprechpersonen bereit.