Der längst verstorbene Vater der Bürgertraber-Idee, Klaus Bechtel, hätte am Wochenende seine Freude gehabt: Parallel zum Spendensammeln wollte er nämlich die Pferde gleichzeitig als „vierbeiniges Stadtmarketing“ eingesetzt wissen.



Das setzt der aktuelle „Ignatz von Herten“ jetzt um. Er präsentierte sich am Samstag in seinem Trainingsquartier in Moers in schmucker Zierdecke mit dem Aufdruck „Herten zeigt Haltung: Auf zwei und vier Beinen“.

Damit beteiligt sich der Bürgertraber-Verein an der Aktion „Demokratie Leben“ und soll gleichzeitig die „Hertener Erklärung für Vielfalt und demokratisches Miteinander“ populär machen.

Mit der Erklärung bekennen sich die jeweiligen Unterzeichnerinnen und Unterzeichner für ein friedliches Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft.

In ihrer Rede würdigte die Vize-Bürgermeisterin Silvia Godde, dass der Bürgertraber-Verein die befreundete Pferdesportgemeinschaft Herten sowie den Integrativen Reitverein in der Ried als Partner gewinnen konnte: „Die drei Vereine repräsentieren immerhin insgesamt 909 Mitglieder, eine beachtliche Zahl.“

Für Vielfalt und demokratisches Miteinander

Von „Ignatz“ mit seiner Decke werden noch 2.000 Postkarten produziert. „Wir wollen den Werbeeffekt vervielfältigen und die Basis der Aktion verbreitern“, so Alexa Brachmann vom Bürgertraber-Vorstand. Die Gäste-Delegation bestand u.a. aus Vorstandsmitgliedern der drei beteiligten Vereine, Vize-Bürgermeister Ibrahim Yetin von Moers, Waltrops Vize-Bürgermeister Klaus Beie, Landtagsabgeordneter Carsten Löcker, Stadtwerke-Chef Thorsten Rattmann, Beigeordneter Dr. Karsten Schneider, „Ignatz“-Züchter Laurenz Messmann und Sabine Weißenberg von der städtischen Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie Leben“.^TS