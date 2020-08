Die Hertener Innenstadt soll schöner werden. Darin sind sich alle einig. Für die Umgestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen wurde nun das Konzept "Der Park kommt in die Stadt" des Landschaftsarchitekturbüros DTP auf den Weg gebracht. Es dient als Basis für die Umgestaltung. Auch Bürger sind eingeladen ihre Ideen und Vorschläge einzubringen.



Ziel des Konzepts ist, die Qualitäten und Atmosphäre des Hertener Schlossparks in die Innenstadt zu bringen. Neben der Neugestaltung, zum Beispiel der südlichen Ewaldstraße, des Bramhügels, des Marktplatzes und des Platzes vor der Antoniuskirche, soll das Leitbild auch das Motto für das neue Gesicht der Hertener Innenstadt sein: mehr Grün, weniger Versiegelung, mehr Platz zum Verweilen und Spielen und ein sinnvoller Umgang mit dem Regenwasser zur Verbesserung des innenstädtischen Mikroklimas.

Bürger, die ihre Ideen einfließen lassen möchten, können dies auf digitalem Wege tun, da eine direkte Ansprache der Bürger aufgrund der Corona-Pandemie derzeit schwierig ist. Auf den Seiten des QuartiersNETZ können sich Hertener über die Planungen sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Beteiligung informieren. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung.

Unter dem Titel "Ihre Meinung" werden mit Hilfe eines Videos die aktuellen Planungen für den Bramhügel vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Meinung, Anregungen oder Ideen zu diesen Planungen mitzuteilen und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Planungen zu machen. Hierfür kann die Briefkastenfunktion des QuartiersNETZ genutzt oder eine E-Mail ans Innenstadtbüro geschickt werden. Darüber hinaus sind auch eine telefonische Kontaktaufnahme oder ein Besuch im Innenstadtbüro möglich.

Es gibt viele Möglichkeiten sich einzubringen

"Wenn Bäume nur reden könnten" – Unter diesem Titel sucht das Innenstadtbüro Geschichten der Bürger rund um die Hertener Innenstadt. Alle Interessierten sind aufgerufen, beispielsweise ihren Lieblingsort im Hertener Schlosspark zu beschreiben, zu berichten was sie mit der Hertener Innenstadt verbinden oder woran sie den Klimawandel in Herten festmachen. Auf den Seiten des QuartiersNETZ ist eine Postkarte mit einigen Fragen eingestellt. Bürgerinnen und Bürger können mit Hilfe der Postkarte ihre persönlichen Antworten im Innenstadtbüro einreichen oder diese per E-Mail zuschicken und das Team des Innenstadtbüros an den Geschichten teilhaben lassen.

Aus allen Einsendungen erstellt der Künstler Ruud Reutelingsperger aus Rotterdam Geschichten oder Zeichnungen. Diese sind Leitmotiv der Umbauarbeiten, werden Teil neuer Veranstaltungen oder Kunstwerke und bringen Menschen sowie die Natur gemeinsam zurück in die Stadt. Nach dem Sommer besucht Ruud Reutelingsperger Herten, spricht mit den Teilnehmenden über die Umsetzung des Gestaltungskonzeptes "Der Park kommt in die Stadt" und entwickelt weitere Ideen für die Neugestaltung.

Die Aktion "Ihr Sensor" ist für alle Bürger, die schon immer mal wissen wollten, wie gut die Luft in der Hertener Innenstadt ist, wie viel Feinstaub sich in der Luft befindet oder wie heiß es im Sommer eigentlich ist. Die Teilnehmer erhalten kostenlos ihren persönlichen Bausatz für einen Luftsensor sowie eine Videoanleitung und tragen hiermit zum Aufbau eines bürgerbetriebenen Messnetzes in der Innenstadt bei. Alle Interessierten können sich jetzt um einen dieser Bausätze beim Innenstadtbüro bewerben. Alle weiteren Infos gibt es auf der Homepage des QuartiersNETZ unter www.unser-quartier.de/neustart-innenstadt/ oder im Innenstadtbüro.