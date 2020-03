Jutta Becker von "Wir in Herten" stellt "in Anbetracht der aktuellen Corona-Virus Pandemie" einen Antrag vom 4.10.2016 nochmals. Becker verlangt, der Rat der Stadt Herten möge beschließen, dass in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen der Stadt, automatische, berührungslose Hand-Desinfikationsspender installiert werden.

Die Umsetzung dieser Maßnahme verursacht natürlich Kosten, welche aber im Vergleich zum Nutzen, außer Acht gelassen werden sollten. In vielen Fällen kann es sicher von den Bewirtschaftungskosten gedeckt werden.

Diese Maßnahme solle im Rathaus beginnen und fortlaufend auf alle anderen Einrichtungen der Stadt Herten ausgeweitet werden. Es sei zu erwarten, dass diese Maßnahmen demnächst von der öffentlichen Hand verpflichtend eingeführt werde.