Tausche Hund gegen Hamster... nein, so wörtlich ist die Tiertauschbörse im Stadtspiegel und auf www.lokalkompass.de nicht zu verstehen. Aber es geht darum, tierliebe Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Denn einige Herrchen und Frauen brauchen Urlaub und das gute Gefühl, ihren Liebling versorgt zu wissen. Andere wiederum sind bereit, befristet einen tierischen Gast bei sich aufzunehmen.

Der Stadtspiegel Herten sammelt Angebote und Gesuche tierlieber Menschen ohne kommerzielle Interessen für die Städte Recklinghausen, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Datteln, Waltrop, Haltern, Dorsten und Olfen sowie Herne. Wir sammeln ihre Wünsche bis Ende August und veröffentlichen sie regelmäßig in den gedruckten Ausgaben und im Internet auf www.lokalkompass.de/herten/tiertauschbörse2020.

Mit der Tiertauschbörse haben wir seit rund 20 Jahren gute Erfahrungen gemacht. Viele Familien freuen sich, befristet einen tierischen Gast zu haben, und für Menschen mit Haustieren ist es oft die letzte Rettung, auf die Schnelle einen guten Platz zu finden, wenn der angestammte "Sitter" nicht mehr kann oder will.

Angebote und Nachfragen

Familie Lünnemann aus Marl sucht einen einen Tiersitter, der ihre (unkomplizierte, verschmuste) Katzenlady versorgt, wenn sie auf Reisen ist. Momo ist eine reine Hauskatze. Ihrerseits bietet Familie Lünnemann an, andere Tier in deren Haus oder Wohnung zu versorgen, eventuell auch bei sich aufzunehmen. Kontaktaufnahme per Email erbeten: uluenni@yahoo.de

Familie Ebers aus Recklinghausen, Telefonnummer: 0179 7593713, benötigt vom 2. Juli bis zum 26. Juli Betreuung für vier handzahme und sehr zutrauliche weibliche Farbratten. Es ist eine harmonische Gruppe, stark menschenorientiert, reinlich und stubenrein. Zwei Ratten sind eher zurückhaltend und schmusig, eine ist neugierig und zeigt deutlich an, was sie möchte, und eine Ratte ist sehr aktiv, eine Kletterkünstlerin. Alle sind neugierig und friedfertig und kommen sehr gut mit Kindern aus, an die sie gewöhnt sind. Sämtliches Zubehör vorhanden (Käfig, Ausstattung, Futter, Pallets).

An liebe Papageienfreunde wendet sich Familie Roehrig aus Dorsten. Gesucht werden für ihre beiden Lieblinge - ein Graupapagei und eine Blaustirnamazone - Betreuung bei Abwesenheiten. Im Gegenzug bietet die Familie ihrerseits Betreuung für Papageien an. Kontaktaufnahme per Email an: pe.roehrig@gmx.de

Familie Rickert aus Haltern-Lavesum würde Tiere, vorzugsweise Vögel oder Meerschweinchen, Kaninchen oder ähnliches bei sich aufnehmen. "Wir haben einen großen Garten, so dass entsprechende Tiere auch im Auslauf draußen sein könnten. Den Zeitraum können wir absprechen, vorstellbar sind einige Tage beziehungsweise Wochen, ab jetzt bis zum Ende der Sommerferien." Kontakt erbeten per Email unter d.rickert@gmx.net

Familie Rösner aus Marl sucht ab dem 19. Juli bis zum 2. August eine liebe Unterkunft für ihre zwei zahmen Wellensittiche, am liebsten bei jemanden, der keine Katzen hat. Kontakt per Email: bea2602 @acor.de

Kommerzielle Interessen ausgeschlossen

Familie Halfmann aus Olfen sucht Hilfe und bietet welche für Hundefans an. Benötigt wird jemand, der sich zwei bis drei Wochen in den Ferien um ihren fünf Jahre alten, kastrierten Labrador kümmert. Der Rüde ist absolut kinderlieb, kann auch gut mal allein bleiben und braucht zweimal täglich gut Auslauf. Mit Katzen verträgt er sich nicht gut, mit Kindern umso besser. Im Gegenzug würden die Olfener anbieten, sich um den Hund des jeweiligen Herrchens oder Frauchens zu kümmern, wenn diese Person mal im Urlaub ist oder wenn es passt. Zeitraum: zirka 5. Juli bis 26. Juli. Kontakt erbeten unter Telefon 0151 24124216.

Familie Frentz aus Recklinghausen würde gerne einen oder zwei Wellensittiche für einen freien Zeitraum zur Pflege nehmen. Interessierte melden sich unter dark_friends@live.de per Email.

