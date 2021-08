Die Arras-Freunde konnten sich endlich nach langer Zeit wiedersehen. Der Anlass war die diesjährige Generalversammlung, die bei Fousek abgehalten wurde. Die coronabedingten Regeln haben nur eine begrenzte Anzahl an Mitgliedern bei der Veranstaltung zugelassen, diese ist aber voll ausgeschöpft worden. Die Freude, sich treffen zu können, war offensichtlich.

Dr. Karl Ott hat als 1. Vorsitzender zwei neue Mitglieder begrüßen können. 145 Mitglieder zählt der Verein heute.

Ganz herzlicher Dank ging auch an Oliver Haastert, der eine neue web-Seite erarbeitet hat, die seit einigen Tagen wieder im Internet aufgerufen werden kann. Adresse: www.arras-freunde-herten.de

Der Rückblick auf das Jahr 2020 und 2021 war leider kurz. Vieles, was erarbeitet wurde, konnte noch nicht realisiert werden.

An den verbleibenden Veranstaltungen in diesem Jahr wollen die Arras-Freunde festhalten.

• Da wäre das vereinsinterne Bouleturnier am 15.08 auf dem Hatzfeldplatz im Schloßpark

• der Besuch bei der DASA am 25.09.2021. Gäste sind hier willkommen, auch für Kinder ist das interessant.

• Die Veranstaltung mit Gerd Lange „Das französische Chanson, manchmal erstaunlich politisch“ am 28.10. im Glashaus ist ebenfalls öffentlich

• und natürlich das 15jährige Jubiläum am 13. 11. Mit Gästen aus Frankreich ebenfalls im Glashaus. Auch Hertener Bürger sind herzlich eingeladen.

• Am 14.11. um 11 Uhr, Gedenken zum Volkstrauertag am Toten-Denkmal Margarete-Stein-Platz.

Zu dem Bouleturnier haben sich spontan 20 Personen angemeldet, das Wetter verspricht gut zu werden und der Hatzfeldplatz im Schloßpark ist für eine solche Veranstaltung sehr gut geeignet.

Unter der mail-Adresse arras-freunde-herten@gmx.de kann man sich dazu anmelden oder Informationen einholen.

Erika Springstub 11.08.2021