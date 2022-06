Ein festliches Mahl im Innenhof des Wilhelm-Fabry-Museums, Benrather Straße 32a, mit historischem Ambiente und französischen Chansons erwartet die Besucherinnen und Besucher der ersten „Soirée blanche“ am Samstag, 6. August, ab 18 Uhr.

Alle Gäste kommen in weißer Kleidung und nehmen an Tischen mit weißen Tischdecken platz. Kulinarische Köstlichkeiten und Getränke können entweder selbst mitgebracht, oder über „Freiraum Catering“ in Form einer Picknicktasche inklusive Getränke vorbestellt werden. Für die musikalische Begleitung sorgt das Duo „savoir vivre“ mit Noémi Schröder (Gesang) und Klaus Klaas (Keyboard).

Anmeldungen sind ab sofort an wilhelm-fabry-museum@hilden.de möglich. Die ersten 30 Anmeldungen können berücksichtigt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person.