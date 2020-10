Pünktlich zur Jahresausstellung der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, die ab Dienstag, 27. Oktober, in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40, zu sehen sein wird, ist nun auch das Jahresprogramm 2021 erschienen.

Die Dozierenden Desirée Astor, Henriette Astor, Sylke Jacobs, Katja Preuß-Reisdorf, Hildegard Skirde, Friedel W. Warhus und Dorothee Wengenroth haben tolle Ideen entwickelt und auf den Weg gebracht. Ergänzt werden die altbekannten Dozierenden in diesem Jahr durch einige Gastdozierende, die ein noch breiteres Angebot ermöglichen. Kinder und Jugendliche haben so wieder die Möglichkeit, auch außerhalb der Schule, Kunst und Kultur in vielen kreativen Facetten zu erleben und unter professioneller Anleitung eigene Kunstwerke frei zu gestalten.

In 29 Kursen werden Tiere gezeichnet, in der Ton-Werkstatt entstehen Kunstwerke passend zur Jahreszeit, Mandalas werden gemalt, Badekugeln und eigene Spiele entstehen und vieles mehr. Ergänzt werden Zehner- und Ferienkurse wieder durch Workshops, in denen es neben Kunst bei Walther Enßlin um Naturwissenschaft und bei Thomas Bernhardt um Stadtgeschichte sowie um die Historische Kornbrennerei in Hilden geht. Die Kreativworkshops von Lena Lund und Gabi Klinger nehmen diesmal Bezug auf ihre eigenen Ausstellungen im Kunstraum und der Städtischen Galerie.

Das neue Jahresprogramm der Kinder-und Jugendkunstschule KuKuK liegt in öffentlichen Gebäuden aus und ist online auf www.hilden.de/kukuk abrufbar. Schriftliche Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an kukuk@hilden.de oder postalisch an das Kulturamt Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, möglich. Die Mitarbeiterinnen des Kulturamtes helfen bei Fragen gerne unter der Telefonnummer (02103) 5903 weiter.