Das Hildener Schulradio BonniFM gewinnt in der Kategorie „Meinungsstark!“ den Bürgermedienpreis NRW. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wurde in diesem Jahr erstmals online verliehen. Für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist das schon die dritte Auszeichnung der Schulredaktion BonniFM.

„Wir sehen, dass Themen, wie Homophobie und Tierschutz auch jetzt hochaktuell sind! Es war eine Herausforderung für uns, all diese Menschen vor das Mikro zu kriegen. Aber umso mehr freuen wir uns, dass sich die Mühe gelohnt hat. Vielen Dank!“ Die Gewinner wurden in einem Video in die Veranstaltung eingespielt und sind sichtlich stolz.

Themenschwerpunkte selbst gesetzt

Für die ausgezeichnete Sendung haben die Schüler ihre Themenschwerpunkte selbst gesetzt. In Zeiten von Hatespeech und der Fridays for Future-Bewegung spielt Respekt eine große Rolle. Alles dreht sich in dieser Sendung um Respekt vor anders Denkenden. Von jugendlichen Queers bis Transgenderfamilien kommen viele junge Menschen zu Wort, die anders sind oder sich für anders Denkende stark machen. Eine Solinger Notschlafstelle für junge Menschen bewahrt Jugendliche vor dem Leben auf der Straße. Die Düsseldorf Fortuna-Fans machen in der Sendung deutlich, Fortuna Düsseldorf hat keinen Meter Platz für Rassismus! Die Schüler haben die Sendung moderiert, produziert und die Musik ausgewählt.

Kooperation mit Radio Neandertal

Auch die Chefredakteurin von Radio Neandertal, Tanja Pioschyk, war von dieser Sendung besonders angetan: “So nah dran und gut umgesetzt, die Sendung hat mir direkt sehr gut gefallen!“ Tanja Pioschyk kommt regelmäßig nach Hilden, um die junge Redaktion mit ihrem Feedback zu unterstützen. Dieses Jahr war die Chefredakteurin erstmals online zugeschaltet. "Die Jugendlichen klingen frisch und begeistert, das gefällt mir! Es ist jedes Jahr einer meiner Lieblingstermine", so Tatjana Pioschyk zu der Kooperation. Das Schulzentrum kooperiert seit 2014 mit seinem Lokalsender Radio Neandertal: Jeder Radio-Jahrgang wird von der Chefredakteurin Tatjana Pioschyk in den Sender eingeladen, durch Corona muss das im Augenblick ausfallen.

Zum Nachhören ist die Sendung sowie alle anderen Sendungen von BonniFM bei NRWision zu finden und als Sendereihe auch mit RSS-Feed als Podcast abonnierbar: https://www.nrwision.de/mediathek/sendungen/bonni-fm/