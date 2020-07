Wenn es irgend möglich ist, gehe ich zu Randzeiten Einkaufen, da ist es schön leer und überhaupt kein Problem:

Das Abstandhalten.

Allerdings lässt sich ein Gang durch die Stadt mitten am Tage nicht immer vermeiden, dann ist es dort meistens voll.

Verständlich, nicht jeder kann sich die Zeit zum Einkaufen aussuchen, Termine schon gar nicht, verständlich auch, dass die Menschen an die Luft möchten, manch einer geht dafür eben lieber in die Stadt als ins Grüne.

Was ich nicht verstehe: Ich habe den Eindruck, wenn ich Abstand halten möchte, bin ich auf mich allein gestellt, muss Slalom laufen, stehen bleiben, sonst rennt man mir fast über die Füße, vom Abstandhalten meiner Mitmenschen merke ich nichts.

Am Wochenende nun möchte ich zusammen mit meinen Aussteller-Kollegen wieder den Fabry Antik- und Trödel-Markt abhalten, habe mir Gedanken gemacht, was zu tun ist, damit ich mich nicht anschließend für einen neuerlichen Anstieg von Infektionszahlen verantwortlich fühlen muss.

Wir warten alle sehnsüchtig darauf dieses und noch weitere Wochenenden zusammen zu kommen um zu trödeln - nur muss dies mit Vernunft geschehen !

Und da war es schon, das richtige Stichwort:

NUR ZUSAMMEN schaffen wir es, wieder Veranstaltungen zu genießen, ohne Gefahr zu laufen, eine neue Ansteckungswelle zu provozieren.

Die Regeln lauten daher: BITTE !

- Bitte besuchen Sie den Markt nicht, wenn Sie sich krank fühlen!

- Abstand von 1,5 - 2 m zu anderen Marktbesuchern und den Austellern - das geht nur, wenn alle Beteiligten darauf achten.

- Laufrichtung einhalten

- NICHT ZWISCHEN oder HINTER die Stände laufen

- Maskenpflicht, sobald Sie an einen Stand herantreten

- haben Sie gerne Ihr Desinfektionsmittel dabei - und vergessen Sie nicht, es ggf. zu verwenden, doch notfalls können Ihnen auch die Aussteller aushelfen.

Bei Einhaltung dieser wenigen Regeln - mit freundlicher Unterstützung von Ordnern und Ordnungsamt - sollten wir einen entspannten Tag miteinander verbringen, wir freuen uns auf Sie !

Ansonsten finden Sie wie immer keine Neuware, sondern Kunst, Kultur und Krempel, Preiswertes, Praktikables und Prachtvolles…all das und mehr bietet der Fabry Antik- und Trödelmarkt.

Als erster und einziger Trödelmarkt auf der Mittelstraße sowie auch erster Hildener Trödelmarkt, der nur durch Antikes und gebrauchte Schätzchen begeistert, setzte er Trends. Neuware und Kleidung sind hier nicht erwünscht, um das einmalige Trödelflair zu erschaffen, von dem Sie sich gerne selbst ein Bild machen können.

Antikes und Kurioses,

Brauchbares und Schmückendes für Haus, Hof und jeden Geschmack

Technik und Trödel aller Altersklassen

Spielzeug und Sammlerstücke für kleine und große Kinder

Veranstaltungsort und Adresse

Fußgängerzone Hilden, Mittelstraße, 40721 Hilden

Wir freuen uns auf Sie und BITTE bleiben Sie gesund !

Bea Reinecke-Denker

Autor:

Bea Reinecke-Denker aus Hilden

