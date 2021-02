Bereits zum neunten Mal organisiert der „Verband der Bibliotheken in NRW“ die „Nacht der Bibliotheken". Bibliotheken aller Sparten in NRW und aus Schleswig-Holstein veranstalten am Freitag, 19. März, gemeinsam die lange Nacht der Bibliotheken unter dem Motto „...mitmischen“.

Auch die Hildener Stadtbücherei beteiligt sich alle zwei Jahre gerne mit einem großen Event daran. Wegen der Corona-Pandemie muss die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals digital stattfinden. Geplant sind unterschiedliche „Mitmisch-Aktionen“, Videos und eine digitale Autorenlesung.

Die erste „Mitmisch-Aktion“ richtet sich an Kinder, die sich in der Bibliothek eine kostenlose Tüte mit Material zur Herstellung von Knetseife und eine kleine Überraschung abholen können.

Die Kontaktlose Abholung der „Knetseife to go“ ist ohne Anmeldung zu folgenden Zeiten möglich:

Dienstag, 2. März: von 10 bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr;

Mittwoch, 3. März: von 15 bis 16 Uhr;

Donnerstag, 4. März: von 10 bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr;

Freitag, 5. März: von 15 bis 16 Uhr.

Das Team der Stadtbücherei Hilden würde sich freuen, wenn Kinder und deren Eltern Fotos der fertigen Knetseife oder kurze Videos der Herstellung per E-Mail an stadtbuecherei@hilden.de schicken würden. Bei der Abholung der Tüten kann ein Erziehungsberechtigter direkt eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Nur, wenn eine unterzeichnete Erklärung vorliegt, teilt das Team der Stadtbücherei die Beiträge auf deren Social-Media-Kanälen.