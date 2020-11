Die Blätter sind golden gefärbt und der Wind hat sie vom Baum geweht: Es ist Herbst. Einfach toll, jetzt durch das raschelnde Laub zu Laufen. Die dritte Jahreszeit ist mit ihren bunten Facetten der passende Anlass für unsere Foto-Aktion „Tierische Herbstzeit“.

Wir sind begeistert: Und wieder ist unser E-Mail Postfach voll von Euren Einsendungen. Es haben uns noch mehr schöne Bilder von der Natur und Euren vierbeinigen Lieblingen erreicht. Hier stellen wir Eurch eine Auswahl der neuesten Schnappschüsse vor.

Und die Aktion geht weiter! Bis Sonntag, 15. November, freuen wir uns über schöne Aufnahmen, die Euer Haustier in der Herbstzeit zeigen. Wichtig: Hier könnt Ihr die Fotos hinschicken beziehungsweise hochladen: E-Mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Tierischer Herbst), via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger) und www.lokalkompass.de/1457428.

Die Fotos veröffentlichen wir in unserer Print-Ausgabe.