Zum Antrittsbesuch bei Landrat Thomas Hendele kam jetzt Hildens Bürgermeister Dr. Claus Pommer ins Kreishaus. Gesprächsthema war natürlich unter anderem die aktuelle Corona-Lage, die sowohl die Kreisverwaltung als auch die Stadtverwaltung vor große Herausforderungen stellt: Kreis und Stadt befinden sich in ständigem und gut funktionierendem Austausch.

Wichtig ist Beiden auch das Thema Mobilität, etwa der Ausbau von Park-and-Ride-Angeboten. Einig sind sich Pommer und Hendele darin, dass das Tarifsystem des VRR mit seiner Wabenstruktur reformiert werden müsse, damit die Bevölkerung im kreisangehörigen Raum den Einwohnern der Landeshauptstadt gleichgestellt wird. Große Hoffnungen setzen Landrat und Bürgermeister in das kürzlich in Auftrag gegebene Gutachten zur Revitalisierung von Gewerbe- und Industriestandorten. Ziel des Gutachtens ist es, Flächenpotenziale in den kreisangehörigen Städten zu ertüchtigen und damit markt- und zukunftsfähig zu machen.Foto: Kreis