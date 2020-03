"Die Allianz für Hilden lehnt jede weitere Zusammenarbeit mit der AfD im Hildener Stadtrat ab", teilt Claus Munsch, Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat mit.

Über die andauernde und sich dem Ende zuneigende Ratsperiode habe die Allianz für Hilden versucht, in der politischen Zusammenarbeit mit der

AfD auf kommunaler Ebene die sachpolitischen Inhalte in den Vordergrund

zu stellen.

"Wir sehen inzwischen auch auf kommunaler Ebene keine Möglichkeit mehr,

mit den Vertretern einer Partei zusammen zu arbeiten, die bundesweit den

politischen Nährboden für Hass und rechten Terror sät. Daher werden wir

alle politischen Initiativen der AFD in Hilden künftig ablehnen", kündigen Munsch und sein Stellvertreter Friedhelm Burchartz an. Die Devise der Allianz laute nun: "Keinen Millimeter nach rechts". deswegen werde die Allianz alle Anträge der AfD ablehnen. "Sollte die AfD bei Anträgen von uns der Mehrheitsbeschaffer sein, ziehen wir unsere Anträge zurück. Gegebenenfalls formulieren wir unsere Anträge um und suchen nach Mehrheiten im demokratischen Spektrum", so Munsch. Auch die AfD vor Ort sei ein "Steigbügelhalter der Landes-Bundespartei. Davor darf man nicht die Augen verschließen. Vor 80 Jahren hat auch niemand die Rechten ernst genommen." Das dürfe nicht wieder passieren.