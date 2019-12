Der 2015 gegründete Reparaturtreff auch im Januar jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Mesto-Platz 3 anzutreffen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 8. Januar, von 16 bis 18 Uhr.

Das neue Angebot für Selbermacher ist sehr gut angenommen worden. Neun aktive Reparateure aus den Bereichen Elektronik, Elektrik, Mechanik und Holz und eine gute Fee für die Administration stehen hilfsbereit mit unterschiedlichstem Werkzeug bereit, um elektrische Kleingeräte, aber auch Holzspielzeug zu reparieren. Dabei ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht, aber kein Muss. An jedem dritten Mittwoch im Monat ist der Reparaturtreff weiterhin in den Räumlichkeiten der Evangelischen Erwachsenenbildung am Martin-Luther-Weg 1 tätig. Weitere Informationen sind unter www.reparatur-treff-hilden.de zu finden.