Die Regenwasserkanäle in der Grabenstraße entsprechen baulich und hydraulisch nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, so dass sie erneuert werden müssen. Durch die Maßnahme wird die schadlose Beseitigung des anfallenden Regenwassers sichergestellt. Die Stadt Hilden wird daher ab Anfang Februar mit der Erneuerung des Regenwasserkanals in der Grabenstraße beginnen.

Der zu erneuernde Regenwasserkanal verläuft von der Grabenstraße Haus Nr. 2, über eine Pferdekoppel, bis zur Weststraße. Hier vereinen sich die Regenwasserkanäle der Grabenstraße und der Weststraße. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch ein neuer Regenwasserkanal, mit einer Länge von etwa 48 Meter, in der Bessemerstraße verlegt.

Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für November 2021 geplant. Die Stadt Hilden ist bemüht, die Arbeiten schnell und reibungslos durchführen zu lassen und bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Mit der Durchführung der Arbeiten ist die Firma Bauunternehmung Crone GmbH aus Velbert beauftragt worden. Von der Stadt Hilden wird die Maßnahme von Sven Herbeck betreut, der unter der Telefonnummer (02103) 72464 zu erreichen ist.