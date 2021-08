Die 124 Jahre alte Müngstener Brücke ist zu einem weiteren neuen und europaweit einzigartigen touristischen Highlight geworden. Über einen Brückensteig kann die stählerne Konstruktion bis in 100 Metern Höhe erklettert werden. In einem Filmbeitrag begleiten wir eine Gruppe bis zum Aufstieg.

Bisher war das imposante Bauwerk dem Bahnverkehr vorbehalten - doch dies hat sich seit dem 1. August 2021 geändert: Der "Brückensteig" erschließt die Stahlkonstruktion nun auch für den Publikumsverkehr, zu Fuß, in einem spektakulären Aufstieg über die Bogenkonstruktion, läßt sich die alte "Lady" bis in rund 100 Metern Höhe hautnah erleben.

Atemberaubend - bis zur Vogelperspektive

Ob Jung, Alt, Groß oder Klein - der Brückensteig heißt alle herzlich willkommen: Die Besucherinnen und Besucher werden in kleinen Gruppen von einem ausgebildeten Mountain Guide begrüßt und nach dem Festzurren der Klettergurte werden sie gemeinsam das Abenteuer beginnen. Unsere Gruppe wurde von einem sehr netten und professionell arbeitenden Trainer, Wanja Zemke geführt.

Schritt für Schritt - bis ganz nach oben

Im durchlaufenden Sicherungssystem erklimmen die Kletterteams Schritt für Schritt die 777 Stufen der Bogentreppe - während sich mit jedem weiteren Meter das spektakuläre Ausmaß des Bauwerks entfaltet. Ganz oben in 100 Metern Höhe kommt das Abenteuer auf einer Plattform mit einer überwältigenden Aussicht zum Höhepunkt.

Während der Tour gibt es eindrückliche Hintergrund-Infos zum Bauwerk und kurze Pausen bieten die Gelegenheit, fantastische Fotos zu machen.

10 Jahre Vorbereitung für dieses Projekt

,,Das ist ein unglaubliches Gefühl, nach einer zehnjährigen Vorbereitung die Vision nun Wirklichkeit werden zu lassen", erzählen Geschäftsführer Soren Walla sowie Projektleiter Gottfried Engendahl von der "Deepwood GmbH" in Wuppertal. ,,Wir haben mit unserem Team den Raum und die Atmosphäre geschaffen, damit Menschen gemeinsam etwas Außergewöhnliches erleben können."

Müngstener Brücke auf dem Weg zum Welterbe

Die NRW-Landesregierung schlägt die Müngstener Brücke in internationaler Gemeinschaft mit den Brücken - Ponte Maria Pia und Ponte Dom Luis I. in Portugal, dem Garabit-Viadukt und dem Viaduc du Viaur in Frankreich und der Ponte San Michele in Italien zur Nominierung als zukünftiges UNESCO-Welterbe vor. Es ist der einzige Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen, der sich im aktuellen Verfahren durchsetzen konnte.

Drohnen-Aufnahmen: Sophie Fleißner