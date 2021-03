Der Turn- und Sportverein 1896 Hilden feiert am 16. Mai sein mittlerweile 125-jähriges Bestehen. Zwar hat sich das Planungskomitee, das bereits seit zwei Jahren in die Planungen für die Festlichkeiten vertieft ist, den Beginn des Jahres anders vorgestellt, dennoch wird mit hoffnungsvollem Blick auf die zweite Jahreshälfte geschaut, um dieses Jubiläum gemeinsam mit der TuS-Familie zu feiern.

„Gestartet haben wir das Jubiläumsjahr mit unserer Aktion „RoadTo125“. Seit dem 22. Februar sammeln unsere Mitglieder die gelaufenen, gewalkten und mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer für den Verein, um den Zielwert von 7.500 Kilometern bis zum 16. Mai zu erreichen. Die gewalkten Kilometer zählen hierbei doppelt, die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer werden durch drei geteilt. "Nachdem wir unser ursprüngliches Ziel von 2.500 Kilometern bereits nach fast zwei Wochen erreicht hatten, haben wir uns mit 7.500 Kilometern zügig ein höheres Ziel gesetzt. Per Mail können die Werte zugeschickt werden und man kann auf der Homepage tagesaktuell verfolgen, auf welchem Kilometerstand wir uns als Verein befinden“, berichtet Michael Wegmann, erster Vorsitzender des TuS 96.

Im Laufe des Jahres sind weitere Aktionen, abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie, für die 1.200 Mitglieder geplant. Mit einem Festakt am Morgen des 25. September und einer entsprechenden Feier am Abend des gleichen Tages soll das Jubiläumsjahr beschlossen werden.

Erinnerungsfotos für Collage gesucht

Aktive und ehemalige Mitglieder sind aufgerufen, dem Verein Erinnerungsfotos ihrer TuS-Mitgliedschaft auf elektronischem oder postalischem Weg zukommen lassen, damit daraus eine große Collage gestaltet werden kann.