Die Entscheidungen bei den Clubmeisterschaften 2021 des TC Hilden sind gefallen. In 52 ausgetragenen Matches, damit gab es trotz des Wegfalls der Herren-30-Konkurrenz ein Match mehr als bei den letztjährigen Clubmeisterschaften, lieferte man sich gute Duelle und sorgte für eine sehr gute Auslastung der Plätze. Große Überraschungen blieben dabei aus, sodass sich am Ende die Clubmeisterinnen und Clubmeister aus dem Kreise der Favoritinnen und Favoriten zusammensetzen. Allen voran ist hierbei Niklas Schäfer zu nennen, der es erstmals schaffte das Triple zu holen, indem er die Herren-, Herren-Doppel- und Mixed-Konkurrenz gewann. Insgesamt bestritt er elf Matches, von denen er zehn glatt in zwei Sätzen entscheiden konnte. Nur beim letzten Finale im Mixed musste er zittern, als er knapp mit seiner Spielpartnerin Zoe Hympendahl mit 4:6 6:4 10:8 gewann. In der Doppel-Konkurrenz verteidigte er mit Richard Löwenberg seinen Titel souverän. Bei den Damen nahm Tina Dornhaus die meisten Pokale mit nach Hause und zeigte, dass man an ihr nicht so einfach vorbeikommt. Sowohl in der Einzel-, als auch in der Doppel-Konkurrenz mit ihrer Spielpartnerin Kirsten Wunder gab sie sich keine Blöße und untermauert damit, dass auch sie eine Kandidatin fürs Triple 2022 sein könnte.

Match-Tiebreaks waren in diesem Jahr eine Seltenheit, allerdings gab es einen Spieler, die in allen drei möglichen Wettbewerben einen bestritt: Kay Koschinski. In jedem seiner Halbfinals bestritt er jeweils einen, war hierbei allerdings nur im Doppel erfolgreich. Die erfolgreichsten Spielerinnen und Spieler erhielten am Ende Pokale, Medaillen, Hallen-Gutscheine und Tennisbälle, damit einer erfolgreichen Wintersaison nichts im Wege steht. Alle Ergebnisse und Fotos der Siegerinnen und Sieger sind auf der Website des TC Hilden verfügbar. Man freut sich schon jetzt auf die Clubmeisterschaften 2022!