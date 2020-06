Der TSG Blau-Weiss Hilden bietet weiterhin - immer donnerstags - Line Dance Kurse an. Von 11 bis 12 Uhr für Anfänger und Fortgeschrittene I, von 12 bis 13 Uhr Fortgeschrittene II.

Der Line Dance kommt ursprünglich aus den USA und ist ein Gruppentanz, so dass man bei diesem Kurs keinen Tanzpartner mitbringen muss. Der Kurs ist also durchaus auch für Singles und Solotänzer geeignet. Wie der Name schon sagt, tanzt die Gruppe in Reihen eine zuvor erlernte Schrittfolge. Die Schritte sind einfach zu lernen, und die Musikstücke kommen aus den Bereichen Country, Oldies und Charts. Line Dancer, die schon eine Weile dabei sind, wissen bei einzelnen Musikstücken dann auch genau, welche Schrittfolge jeweils dazu getanzt wird, da diese zu den jeweiligen Musikpassagen choreografiert werden.

Jeder Kurs dauert jeweils 45 Minuten pro Gruppe und kostet 50 Euro für 10 Einheiten (wer später einsteigt, dementsprechend weniger), für TSG Hilden Mitglieder ist der Kurs kostenlos. Getanzt wird in der Turnhalle Furtwänglerstraße. Bei Fragen und zur Anmeldung kann man sich per Mail an info@tsg-hilden.de wenden.

^Foto: TSG Blau-Weiss Hilden