Vergangenen Jahr freuten sich die Tanzsportler der SG-Langenfeld, Kerstin und Dr. Jürgen Wunderlich aus Hilden, über den Aufstieg in höchste Startklasse, die S-Klasse, der Amateure im Tanzsport freuen.Dies entsprach quasi dem Wechsel von der 2. Liga in die Bundesliga.



In der Regel dauert es einige Jahre, bis man in dieser Klasse von den hinteren Plätzen in einem Turnier zu den ersten tanzt. Es dauert, bis man sich in dem kompetitiven Leistungsumfeld etabliert hat. Vorne liegen meistens sehr erfahrene Wettbewerber.

Dieses Jahr gelang es den Hildener Wunderlichs bereits zum zweiten Mal in einem Turnier unter die besten drei Paare zu kommen. Nach einem dritten Platz in Essen verbuchten die beiden in der Nachkarnevalszeit in Remscheid erstmals einen zweiten Platz für sich.

Mit einer Wertung von 23 von 25 möglichen 2 gelang es sehr klar den zweiten Platz nach Langenfeld zur SGL zu holen.