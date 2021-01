Der 2015 gegründete Reparaturtreff ist seit Januar 2019 jeden zweiten und vierten Mittwoch in der Stadtbücherei Hilden am Nové-Mesto-Platz 3 anzutreffen. Im Herbst waren coronabedingt nur drei Termine in den Räumlichkeiten der Bibliothek möglich. Bei diesen drei Terminen kam es zu 65 Reparaturaufträgen. Diese hohe Anzahl zeigt sehr deutlich, dass es nach wie vor einen hohen Reparaturbedarf gibt.

Da in den nächsten Monaten wahrscheinlich keine weiteren Termine in der Stadtbücherei Hilden möglich sein werden, bietet der Reparaturtreff ab sofort einen Homeoffice-Service an: Wer etwas zu reparieren hat, schreibt eine E-Mail an frage@reparatur-treff-hilden.de, beschreibt das Gerät und den Defekt. Zudem sollte eine Telefonnummer angegeben werden.

Warten ist nicht möglich

Zeitnah wird sich ein Teammitglied des Reparaturtreffs melden und Ort und Zeit für eine kontaktlose Übergabe des Gerätes an der Haustür des Reparierenden absprechen. Ein Mitreparieren oder Warten auf die Reparatur ist momentan aus Gründen der Kontaktvermeidung nicht möglich. Eventuell während der Reparatur auftretende Fragen werden telefonisch geklärt. Nach erfolgter Reparatur kann das Gerät wieder abgeholt werden. Das gilt auch für Geräte, die nicht repariert werden konnten.

Die Ehrenamtler arbeiten natürlich auch zu Hause kostenlos, die Spendenbox darf aber trotzdem gefüttert werden. Wie bereits im letzten Jahr können damit soziale Projekte in Hilden unterstützt werden.