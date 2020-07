Das Sachgebiet „Steuern und Abgaben“ im Amt für Finanzservice hat wegen personeller Engpässe neue Servicezeiten: montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten sind die Mitarbeiterinnen telefonisch erreichbar.



Zusätzlich haben Bürger die Möglichkeit, Anfragen zu Grundabgaben, Schmutzwassergebühren, Vergnügungs-, Gewerbe- oder Hundesteuer per E-Mail an steueramt@hilden.de zu senden und sich unter www.hilden.de/steuern zu informieren. Außerhalb der Servicezeiten arbeitet das Sachgebiet eingehende Mitteilungen so schnell wie möglich ab.

Nicht alle Stellen besetzt

Um Verständnis für eventuell verlängerte Fristen bei Anträgen auf Sozialhilfe nach dem SGB XII bittet das Amt für Soziales, Integration und Wohnen. Aufgrund von Personalwechseln sind derzeit nicht alle Stellen besetzt, die Ausschreibung läuft bereits. Das aktuell sehr kleine Team unternimmt große Anstrengungen, damit alle Zahlungen rechtzeitig erfolgen. Anfragen können weiterhin per E-Mail an sozialamt@hilden.de sowie telefonisch gestellt werden.

Mehr Termine möglich

Weil zu Beginn der Corona-Pandemie die hygienischen Auflagen der Coronaschutzverordnung sehr streng waren, konnte das Bürgerbüro in dieser Zeit nur wenige Termine vergeben. Vor und im Bürgerbüro lässt es sich schwer vermeiden, dass sich kommende und gehende Personen ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand begegnen. Dank der letzten Lockerungen sind inzwischen mehr Termine pro Tag möglich und ausstehende Anfragen können sukzessive abgearbeitet werden.

Außerdem erbringt das Bürgerbüro inzwischen viele Dienstleistungen digital, beispielsweise Meldeauskünfte oder das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen. Zum einen stehen unter www.hilden.de/bb Online-Anwendungen zur Verfügung, zum anderen können Anliegen per E-Mail an buergerbuero@hilden.de erledigt werden.

Bürger, die ein Anliegen von sehr hoher Dringlichkeit haben, das zwingend einen Präsenztermin erdordert, können sich an das Bürgertelefon der Stadt Hilden wenden: (02103) 72-666.