Holzwickede. Am Samstag, 13. März, gegen 10.20 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge einen Knall. Der 47-jährige Dortmunder sah einen Pkw Ford Mondeo vor einem umgefahrenen Absperrpfosten an der Zufahrt des Netto-Marktes stehen.

Der Wagen wurde zurückgesetzt und auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Der achtsame Beobachter behielt den Wagen im Blick und sprach den noch im Wagen sitzenden Unfallfahrer an. Hierbei nahm der Zeuge starken Alkoholgeruch wahr. Die herbeigerufene Polizei überprüfte den 48-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem Holzwickeder verlief positiv. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Pfosten und am Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 1000 Euro.