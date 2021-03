Am 07. März 1946

wurde der CDU Gemeindeverband Holzwickede gegründet. Das 75. Parteijubiläum sollte eigentlich in diesem Jahr groß gefeiert werden. Mit Rücksicht auf die derzeitige Lage ist jedoch die Durchführung von Jubiläumsfeierlichkeiten in Präsenzform unmöglich. Das bedauern wir sehr, so der CDU Vorsitzende und stellv. Bürgermeister Frank Lausmann. Sobald es wieder zulässig und zu verantworten ist, soll das Jubiläumsfest aber in angemessener Form nachgeholt werden.

Zusammen mit Frank Lausmann waren die langjährigen verdienten Parteimitglieder Willy Dorna (CDU-Mitglied seit 1969 und seit dem bis heute in Vorstand und Ratsfraktion aktiv), Rolf Kersting (CDU-Mitglied seit 1978 und langjähriger Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion) und Frank Markowski (Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion) zu dem im Jahr 2000 von der CDU gesetzten Gedenkstein, 10 Jahre Deutsche Einheit, in den Emscherpark gekommen.

Das gemeinsame Ziel

war es, an die Gründungsversammlung der CDU Holzwickede vor 75 Jahren zu erinnern. Schade, wenn dieses besondere Jubiläum in Zeiten der Corona-Pandemie und der Alltagsroutine untergehen würde.

Es waren engagierte Holzwickeder Persönlichkeiten beider christlichen Konfessionen die sich am 07. März 1946 versammelten, mit dem Ziel, auf der Grundlage des christlichen Abendlandes und seiner Kultur die christlich-demokratische Union in Holzwickede zu gründen. Das galt damals wie heute. Das Vermächtnis der Gründerväter ist unser Auftrag, so CDU-Chef und stellv. Bürgermeister Frank Lausmann.

Bereits am 24. März 1946 fand in der Gaststätte Herkelmann (heute Bambus-Garten) die erste öffentliche Kundgebung unter großer Beteiligung der Bürgerschaft statt. Besonders stolz ist die CDU auf das noch heute in ihrem Besitz befindliche Original-Protokollbuch aus der Gründerzeit, welches einen Einblick über die Parteigründung in der Nachkriegszeit gewährt. Die Originalprotokolle sind in altdeutscher Handschrift geschrieben und wurden vor vielen Jahren vom einstigen Gründungsmitglied Erich Brune in Druckschrift niedergeschrieben. Erich Brune trat im Sommer 1946 in die CDU Holzwickede ein, war von 1963 bis 1972 Parteivorsitzender und langjähriges Mitglied des Gemeinderates und des Kreistages.

Aus dem Gründungsprotokoll

Aus der Serie: 75 Jahre CDU Gemeindeverband Holzwickede - Abschrift aus dem Originalgründungsprotokoll

Rektor Tillmann leitete am 07. März 1946 die Versammlung. Dr. Lutz, seinerzeit Geschäftsführer der CDU im Kreis, kam zu diesem Termin eigens nach Holzwickede und erläuterte den Zweck und die Ziele der Partei. Den künftigen Mitgliedern gab er 24 Punkte an die Hand, die als Richtschnur für die Parteiarbeit dienen sollten. Dann empfahl er die Bildung eines provisorischen Vorstands, der bis zur Wahl die Geschäfte der Partei zu leiten hatte. Karl Tillmann wurde daraufhin zum ersten, Theodor Rieke zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Ernst Gerkrath war der erste Schriftführer der Partei, W. Behrenberg kassierte die Mitgliedsbeiträge (mindestens 50 Pfennig). Friedrich Kortmann und Theodor Streffing wurden zu Beisitzern bestellt. Erste Werbemaßnahme, um die neue Partei in Holzwickede bekannt zu machen, war eine öffentliche Kundgebung am 24. März 1946 in der Gaststätte Herkelmann, der heutige Bambus-Garten. Die Bevölkerung nahm an dieser Veranstaltung großen Anteil.

2006 wurde das 60. Parteijubiläum

mit einem Familienfest auf dem damals neu gestalteten Marktplatz groß gefeiert. Eine Jubiläumsgala fand seinerzeit mit zahlreichen geladenen Gästen aus dem Umland in den Schloßstuben statt. Damals betonte der heimische CDU-Vorsitzende Frank Lausmann in seiner Begrüßungsrede: „Das Engagement der Gründerväter muss uns gerade heute Ansporn und Ermutigung sein, weiterhin alles dafür tun, diese Grundsätze zu verteidigen, damit auch die heutigen und nachfolgenden Generationen in den nächsten 60 Jahren menschenwürdig in Frieden und Freiheit leben können".

Deutschlands CDU feierte bereits 2020

ihren 75. Geburtstag. Im Juni 1945 gegründet von Persönlichkeiten des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus um Andreas Hermes und Jakob Kaiser, hat die CDU die Politik der Bundesrepublik Deutschland in über sieben Jahrzehnten maßgeblich gestaltet. Mit Politikern der Union - von Konrad Adenauer und Ludwig Erhard über Kurt Georg Kiesinger, Helmut Kohl bis Angela Merkel - verbinden sich wegweisende Entscheidungen und wichtige Epochen deutscher Geschichte. Mit der Gründung der CDU wurde vor 75 Jahren eine wichtige Grundlage für den Aufbau eines neuen deutschen Staates nach christlichen, sozialen und demokratischen Grundsätzen geschaffen.