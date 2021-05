Holzwickede. Die Corona-Zahlen sinken, sodass das Familienbüro an der Hauptstraße 28 in Holzwickede endlich wieder offene Sprechzeiten anbieten kann.

"Eine Anmeldung ist nicht erforderlich", sagt Ansprechpartnerin Katja Kortmann. "Ich bin gern hier vor Ort für die Familien da. Beachtet werden müssen nur die geltenden Hygieneregeln."

Das Familienbüro hilft jungen Eltern bei vielen Fragen unkompliziert weiter. Rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Jahre mit Kind gibt es oft Fragen, mit denen werdende oder junge Eltern so vorher nicht gerechnet hatten. In der offenen Sprechstunde des Familienbüros gibt Katja Kortmann interessierten Eltern wertvolle Infos. Erreichbar ist sie jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr an der Hauptstraße 28 in Holzwickede.

Neugeborenen-Tasche abholen

Wer ein Neugeborenes zu Hause hat, kann sich auch eine Tasche mit Informationen und einem kleinen Geschenk fürs Baby abholen und sich informieren, welche Angebote es für Eltern und Baby in und um Holzwickede gibt.

Weitere Informationen bei Katja Kortmann unter Tel. 02303 / 27-22 51. Telefonisch ist sie von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr erreichbar – oder per E-Mail an katja.kortmann@kreis-unna.de. Infos finden sich auch auf der Internetseite des Kreises Unna. PK | PKU