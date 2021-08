Beachanlage des 1. VV Holzwickede an der „Schönen Flöte“ Steinbruchstr.38 - Sonntag, 15. Aaugust 2021

Spannende Spiele bei Wesdeutscher Kronen Mixed Meisterschaft 2021

Strahlende Gesichter bei schönstem Sonnenschein gab es am Sonntag (15.8.) auf der Anlage des 1. Volleyball-Vereins Holzwickede (VVH). Innerhalb der Westdeutschen Beachvolleyballserie wurde der Meistertitel im Mixed ausgespielt. Und der ging diesmal wieder einmal an Jenny Begall und Nick Herbertz.

Auf den Beach-Courts des VVH flogen die bunten Bälle und die gestählten Körper der attraktiven Beachvolleyballer bei der Westdeutschen Kronen Mixed Meisterschaft um die Wette. Beachvolleyball zeigte sich bei den Titelwettkämpfen von seiner besten Seite und das Wetter spielte ebenfalls mit.

Vom sportlichen Niveau beeindruckt

Auch Organisator Jens Ole Wilberg von der gleichnamigen Unnaer PR- und Event-Agentur zeigte sich vom sportlichen Niveau beeindruckt: „Spannende Ballwechsel, attraktive Netzaktionen, tolle Abwehreinlagen und dazu chillige Urlaubsatmosphäre begeisterte die interessierten Zuschauer.“ Die 16 besten Mixed-Teams aus Nordrhein-Westfalen hatten sich für das Finale qualifiziert. Bereits vor der Meisterschaft war klar, dass es in Holzwickede an der Spitze ganz eng werden würde, denn unter den Titelaspiranten waren sowohl die Titelverteidiger sowie einige erfahrene Mixed-Meister der letzten Jahre. Sie hatten den Siegerpokal allesamt schon einmal in den Händen und wollten ihn wieder erobern. Dies gelang letztendlich Jenny Begall (Meisterin von 2010-2012, 2017, 2018) und Nick Herbertz (Sieger 2019). In einem abwechslungsreichen Endspiel konnten sich Begall/Herbertz letztendlich in zwei eng umspielten Sätzen (21:19, 19:17) nur knapp gegen die Titelverteidiger Luisa Doss und Jan Westerheider durchsetzen. Der dritte Platz ging an Lisa Carolin Schubert mit Partner Robin Groten.

Die besten Beachvolleyballer

aus ganz Nordrhein-Westfalen fühlen sich an Holzwickedes schönstem Strand einfach immer wieder wohl und somit resümiert Turnierorganisator Jens Ole Wilberg zufrieden: „Schön war’s – Beachvolleyball gehört einfach an den schönsten Strand in der Emscher-Gemeinde!“

