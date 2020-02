Der CDU-Ortsverband Drevenack/Krudenburg lädt zu seiner traditionellen Wanderung am Sonntag, 15. März 2020 ein. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr am Marktplatz in Drevenack.

Die interessante und abwechslungsreiche Wanderstrecke ist knapp 7 km lang und daher auch für ungeübte Teilnehmer zu schaffen. Das Ziel der Wanderung bleibt eine Überraschung. Auf jeden Fall wird der Nachmittag in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Die Teilnehmer werden um einen Kostenbeitrag in Höhe von 7,00 € gebeten (Kinder frei). Anmeldungen nimmt gerne die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Ingrid Meyer telefonisch unter 02858/1400 oder 0171/7871400 entgegen. Die CDU freut sich über viele Teilnehmer.