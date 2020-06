Auf der Kreisvertreterversammlung der CDU im Kreis Wesel wurde Arnd Cappell-Höpken als Kandidat für die Gemeinde Hünxe für den Kreistag aufgestellt. Er stellt sich damit den Hünxer Bürgerinnen und Bürgern am 13. September erneut zur Wahl. Der Drevenacker Landwirt ist seit 2014 Mitglied im Kreistag und dort Sprecher der CDU Fraktion für den Bereich Umwelt und Planung.

Auf der Reserveliste der 33 Wahlbezirke im Kreis Wesel belegt er den 5. Platz. „Ich freue mich über das einstimmige Votum der CDU Kreis Wesel. Mit diesem vorderen Platz habe ich gar nicht gerechnet.“ so Cappell Höpken. Ingrid Meyer, Vorsitzende seines CDU Ortsverbands Drevenack/Krudenburg ergänzt: „Die gute Platzierung ist seinem Engagement für unsere Gemeinde und dem Kreis Wesel geschuldet. Arnd Cappell-Höpken ist nah am Menschen, immer ansprechbar und setzt sich seit Jahren im Kreistag für die Interessen der Menschen in der Gemeinde Hünxe ein. Mit ihm haben wir einen verlässlichen Ansprechpartner auf Kreisebene. So soll es auch nach dem 13. September sein.“