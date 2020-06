Laut Feuerwehrbericht wurde am Dienstag, den 10. Juni 2020 um 13:46 Uhr die Feuerwehreinheit Hünxe unter dem Stichwort „gelöschtes Feuer“ in die Straße „Zum alten Pastorat“ in Hünxe alarmiert.

Ein Enstehungsbrand in einer Küche wurde durch die Bewohner dieser Wohnung vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Durch die schnelle Reaktion konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandraum mit einer Wärmebildkamera und brachte das Brandgut ins Freie. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Eine Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, durch die Feuerwehr betreut. Diese wurde durch durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz endete nach 45 Minuten.