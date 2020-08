Laut Feuerwehrbericht wurde am Freitag, den 31. Juli 2020 gegen 17:37 Uhr die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack sowie gegen 17:52 die Feuerwehr Schermbeck mit dem Stichwort "verdächtiger Rauch" auf einen Campingplatz am Klein-Else-Weg in den Ortsteil Damm alarmiert. Auf diesem Campingplatz war Propangas aus einer Gasflasche ausgetreten.

Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr, leiteten Anwesende durch das Abdrehen des Flaschenventils Maßnahmen ein, damit kein Schadenfeuer entsteht oder eine größere Explosionsgefahr. Die Feuerwehren kontrollierten lediglich den betroffenen Bereich und rückten ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen wieder ein.

Der Einsatz endete für die Feuerwehren nach Eineinviertelstunde.

Ursache

Laut Feuerwehrbericht der Feuerwehr Schermbeck war die Ursache für diesen Einsatz eine lose Schlauchtülle einer Schlauchleitung an einer Gasflasche. Dadurch war hörbar Propangas ausgetreten.