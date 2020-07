Laut Feuerwehrbericht wurde am Mittwoch, den 22. Juli 2020 um 11:16 Uhr, die Feuerwehreinheit Hünxe in die "Alte Weseler Straße" im Ortsteil Hünxe alarmiert. Vor Ort brannte eine Hecke. Ein aufmerksamer Nachbar hatte bereits mit der Löschung des Entstehungsbrandes begonnen. So konzentrierte sich die Feuerwehr darauf die Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff durchzuführen.

Der Einsatz endete nach 25 Minuten.