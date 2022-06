Grundschule Appeldorn nimmt an KalkarRadelt teil

Die 3. Klasse der Grundschule Appeldorn beschäftigt sich im Unterricht thematisch mit der Stadt Kalkar und Ihren 13 Orten. Passend dazu findet in diesem Jahr die Veranstaltung „KalkarRadelt - 13 Orte, eine Stadt" statt. Ein guter Grund um die Grundschule und das Projekt zu vernetzen.

Am 07.08.2022 wird Kalkar zur „Fahrrad Stadt" im Kreis Kleve. Die Orte mit Ihren Vereinen und Unternehmen und ihren Mitbürgern machen den Tag in Kalkar zu einem Highlight für jeden Fahrradfahrer. Die malerischen Landschaften und die frische Luft machen den Niederrhein ohnehin schon interessant für Radfahrer. Auch die vielfältige Gastronomie bietet ein Angebot für jedermann. In diesem Jahr beteiligt sich auch die Grundschule Appeldorn an dem Projekt.

Neben einem Kreuzworträtsel für die Schüler über die Stadt mit Ihren 13 Orten, das den Schülern Ihre Heimat näher bringen soll, wird es eine Verlosung geben.

An der Verlosung teilnehmen kann jeder Schüler der Grundschulen Kalkars, der sich an der Station in Appeldorn (BurgBoetzelaer) am Tag der Veranstaltung einschreiben lässt. Die Preise werden noch zeitnah über die Social Media Kanäle von KalkarRadelt bekannt gegeben.

Zudem ist der Grundschule zu Lehrzwecken das Puzzle der 13 Orte geliehen worden. Hergestellt hat das Puzzle die Tischlerwerkstatt Anton Janssen aus Wissel. Hier können die Schüler physisch und symbolisch die Orte zu einem großen Ganzen, der Stadt Kalkar, zusammensetzen. Auch auf der Website www.kalkar-radelt.de kann gepuzzelt werden. Hier kann jeder sein Wissen über die Geographie von Kalkar und seinen 13 Orten auf die Probe stellen.

Zukünftig werden noch mehr pädagogische Einrichtungen, Unternehmen, Orte und Mitbürger Programmpunkte für KalkarRadelt mitgestalten. Das große Ziel ist die Förderung der Gemeinschaft unter den Ortsteilen und den Bewohnern. Bereits jetzt ist das Engagement groß und das Programm vielfältig und spannend. Das Projekt wird von der Stadt Kalkar und KalkarAktiv veranstaltet.

KalkarRadelt - 13 Orte, eine Stadt findet am 07.08.2022 statt. Die größte Veranstaltung dieser Art am Niederrhein ist angelehnt an das erfolgreiche Konzept der Höfetouren. Die Orte und Unternehmen der Stadt Kalkar bieten ein buntes Programm an. Im letzten haben über 1000 Radfahrer an der Veranstaltung teilgenommen.