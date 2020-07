Mit dem nötigen Abstand untereinander für alle bis auf Menschen in Hausgemeinschaften wird am Montag, 13. Juli um 18 Uhr wieder die heilige Messe an der Fatima-Kapelle gefeiert werden. Bei hoffentlich gutem Wetter können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiträumig verteilen. Interessierten darf man es weiter sagen. Wer möchte, kann einen eigenen kleinen Klappstuhl mitbringen. Einige Leute von den Zwischentönen begleiten mit Gesang und Instrumenten den Gottesdienst. Aus Essen kommt Pfarrer Gary Albrecht wieder einmal gern als Zelebrant.