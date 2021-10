Die Hochschule Rhein-Waal, Standorte Kleve und Kamp-Lintfort, lädt Interessierten zu zwei Veranstaltungen am 26. Oktober ein.

Offene Sprechstunde des Zentrums für Forschung, Innovation und Transfer auf dem Campus Kleve am 26. Oktober: Das Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer (ZFIT) der Hochschule Rhein-Waal ist die Schnittstelle zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft und dient als erste Anlaufstelle für Anfragen zu Kooperationen mit der Hochschule Rhein-Waal. Es lädt am Dienstag, 26. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr zu einer offenen Sprechstunde ein, bei der Einblicke in die Hochschule gegeben, Angebote für Bürger, Unternehmen, Studierende oder Mitarbeitende der Hochschule vorgestellt und allgemeine Fragen zum Wissenstransfer beantwortet werden.

Umweltmonitoring für Veränderungen in Umwelt und Landwirtschaft: Vortragsabend im Studium Generale am 26. Oktober in Kamp-Lintfort: Im Wintersemester 2021/22 richtet sich das Studium Generale „Vom Feld auf den Tisch – Ernährung neu denken“ thematisch passend zum neuen Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Ernährungssysteme“ der Hochschule Rhein-Waal aus. Die zweite Veranstaltung am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr findet in Kamp-Lintfort im Green FabLab statt und dreht sich um Open Data, Fernerkundung und Erdbeobachtung – Umweltmonitoring für Veränderungen in Umwelt und Landwirtschaft.