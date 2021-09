Sehr geehrte Rasenmäherinhaber und an die, die weder einen Mäher noch Rasen haben: Die Grosswetterlage wird sich auch im Oktober nur unwesentlich ändern. Im Großen und Ganzen wird er sehr niederschlagsarm, nur die Temperaturen gehen entsprechend der Jahreszeit etwas zurück, wobei es auch ab und zu ein Nachtfröstchen geben könnte. Also den Rasenmäher nicht im Winterschlaf versetzen, sondern schön griffbereit in der Nähe des Rasens parken. Ein schönes und freundliches Wochenende wünscht Opa Willi euch von Herzen und ernährt euch kalorienbewusst mit Schweinshaxe, Eisbein und Pommes und Co.