Mittlerweile fühlt es sich wieder so an, als würden alle zum normalen Alltag zurückkehren. Die SPD Kranenburg wird aber trotzdem weiter für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kranenburg telefonisch zu sämtlichen Themen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Vom 15. bis 19. Juni steht Thorsten Tönisen interessierten Bürgern für ein Gespräch bereit. Thorsten Tönisen sagt dazu: „Mir liegen die Mitmenschen am Herzen und ich möchte mich für ihre Belange einsetzen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mehr erreichen.“

Thorsten Tönisen ist von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 0171/1232398e erreichbar.