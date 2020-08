Am Mittwochmittag, 5. August, befuhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer die Eisenbahn-Querung am Winkelsweg in Richtung Industriestraße, als er von einem nachfolgenden Radfahrer linksseitig überholt wurde. Der Unbekannte touchierte ihn beim Überholvorgang, so dass der 77-Jährige stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, setzte der unbekannte Fahrradfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen und um den Verletzten zu kümmern.

Der flüchtige Fahrradfahrer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 60 Jahre alt

- circa 170cm groß

- graue Haare

- untersetzte Statur

- trug ein quer gestreiftes T-shirt

- führte einen kleinen weißen Hund in einem Korb auf dem

Gepäckträger mit

- vermutlich Migrationshintergrund

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 /

288-6310, jederzeit entgegen.