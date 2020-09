Am Dienstagvormittag, 22. September, wurde auf einem Parkplatz eines Seniorenzentrums an der Martin-Buber-Straße in Langenfeld eine 83-jährige Fußgängerin durch ein rückwärtsfahrendes Auto erfasst und schwer verletzt.

Gegen 9.30 Uhr hielt eine 63-jährige Fahrerin eines Opel Meriva kurzfristig aufdem Parkplatz eines Seniorenzentrums an der Martin-Buber-Straße in

Langenfeld-Richrath. Nachdem die Beifahrerin das Fahrzeug verlassen hatte, hatte

die 63-Jährige die Absicht, rückwärts vom Parkplatz zu fahren, um ihre Fahrt

fortzusetzen. Nach eigenen Angaben übersah die glücklicherweise nur mit

Schrittgeschwindigkeit gefahrene Hildenerin hierbei eine 83-jährige Fußgängerin, die den Parkplatz querte.

Transport ins Krankenhaus

Die Fußgängerin wurde von dem Opel erfasst und stürzte hierdurch zu Boden. Sie

wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht.