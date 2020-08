Am Mittwochnachmittag, 26. August, kam es auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Felix-Wanke-Straße in Langenfeld-Berghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 14.50 Uhr und 16.20 Uhr ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer beim Parken gegen einen schwarzen Mazda 3 gestoßen.

Anschließend verließ der Unfallverursacher den Parkplatz, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Mazda war die hintere linke Tür beschädigt - die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf eine Summe von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.