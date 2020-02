Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Sonntagabend, 16. Februar, zwei Männer festnehmen konnte, welche kurz zuvor auf das Gelände eines Autohändlers an der Schneiderstraße in Langenfeld eingebrochen waren.

Das war passiert:

Um kurz nach 20 Uhr hatte sich der für das Autohaus zuständige Sicherheitsdienst bei der Polizei gemeldet: Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte über die Überwachungsanlage zwei Männer auf dem Innenhof des Autohauses festgestellt. Parallel sei ihm über die automatische Überwachungsanlage der Aufbruch eines Schlosses gemeldet worden.

Fahndung eingeleitet

Daraufhin leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach den beiden Einbrechern ein, welche jedoch zunächst erfolglos blieb. Allerdings bekamen die Polizeibeamten tatkräftige Unterstützung von einem 18-jährigen Langenfelder. Der junge Mann hatte zwei Personen von dem Autohaus weglaufen sehen und teilte seine Beobachtungen einer der Streifenwagenbesatzungen mit. So konnten die Polizisten das Einbrecherduo an der Kronprinzstraße antreffen und festnehmen.

Strafverfahren

Die beiden dringend Tatverdächtigen, ein 19 Jahre alter Langenfelder sowie ein

18 Jahre alter Leverkusener, wurden zur Polizeiwache nach Langenfeld gebracht.

Augenscheinlich hatten die beiden aus dem Autohaus nichts entwendet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer die Wache wieder verlassen. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.