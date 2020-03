Am Dienstag wurde die Feuerwehr Langenfeld gegen 7.20 Uhr über die Kreisleitstelle Mettmann zu einem Brandeinsatz auf die Solinger Straße alarmiert. Dort sollte Rauch aus einer Spielhalle austreten. Zusätzlich sollte es noch verbrannt riechen. Sofort wurden von der Einsatzzentrale die Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der Löschzug Immigrath, die Löscheinheit Richrath, der Einsatzführungsdienst sowie eine Einheit zur Führungsunterstützung alarmiert.

Haus geräumt

Als die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie fest, dass sich die Spielhalle im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befand, in dem insgesamt 41 Personen gemeldet waren. Umgehend wurde mit der Räumung begonnen und die Personen aus dem Haus geleitet. Zusätzlich bestätigte sich die Brandmeldung in der Spielhalle.

Brandbekämpfung durch 2 Trupps

Unmittelbar nach der Räumung der Wohnungen wurde mit der Brandbekämpfung durch 2 Trupps unter Pressluftatmern begonnen. Dazu ging ein Trupp in die Spielhalle vor und stellte fest, dass es in einem Raum der Spielhalle zu einem Brandgeschehen gekommen war. Umgehend begann der Trupp mit Löschmaßnahmen. Ferner bestand die Gefahr einer weiteren Brandausbreitung im hinteren Bereich des Raumes über ein Fenster in das darüber liegende Geschoss. Dies konnte durch einen Trupp, der von außen löschte, verhindert werden. Parallel wurden die über dem Brandraum liegenden Wohnungen auf eine mögliche Brandausbreitung hin kontrolliert. Nachdem der Brand gelöscht war, wurden alle Zwischendeckenbereiche auf mögliche Glutnester untersucht.

36 Kräfte im Einsatz

Insgesamt waren 36 Kräfte im Einsatz. Zur Schadensursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.