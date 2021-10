Die Falter-Gruppe, die die Lesereihe "Das Grüne Sofa" wiederaufgenommen hat, präsentiert am Dienstag, 12. Oktober, um 19 Uhr Iris Antonia Kogler, die aus ihrem aktuellen Roman "Meerestiere" vorliest. Die Lesung findet in den Galerieräumen im ersten Obergeschoss im Markt Karree, Solinger Straße 20 in Langenfeld, statt. Eintritt ist frei, um Spenden für die Autorin wird gebeten.

Iris Antonia Kogler, die in Düsseldorf arbeitet und lebt, veröffentlichte 2018 die Kurzgeschichtensammlung „Von Menschen“ und den Roman „221 Tage“. 2019 folgte der Roman „Meerestiere“. Mit ihrem Roman "221 Tage" stand sie 2020 auf der Shortlist des "Tolino Media Newcomer"-Preises. Nach einer Ausbildung zur Theaterdramaturgin arbeitete Kogler, die 1977 geboren wurde, zunächst an verschiedenen Theatern und Museen, später auch als Ausstellungstechnikerin und Monteurin beim Messe- und Bühnenbau. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet sie heute auch als Lehrkraft für kreatives Schreiben, Schreiben für Theater und Roman.

Die Falter Gruppe, in der sich Künstler, Literaten und Musiker vor sieben Jahren zusammengeschlossen haben, bieten monatlich verschiedene Veranstaltungen an. Die Lesungsreihe "Das Grüne Sofa" bietet jeden zweiten Dienstag im Monat Autoren eine Plattform für Lesungen.

Es gelten die 3G-Regeln und die aktuelle Coronaschutz-Verordnung für Veranstaltungen.