Am Samstag, 6. Februar, sind die Benefizgranaten erneut in ihrem historischen Feuerwehrfahrzeug unterwegs, um den Leuten mit ihrer Musik in diesen schweren Zeiten eine Freude zu bereiten.

An zahlreichen Stationen werden die Musiker mit dem 49 Jahre alten Ford Transit MK1 einen Stopp einlegen. Diesmal an Bord des Fahrzeugs - selbstverständlich coronakonform umgebaut - DJ Totte , Michael Grimm und die 17-jährige Luca Wenicker. Letztere singt Halo von Beyoncé und Sober von Demi Lovato. Michael Grimm präsentiert unter anderem Hits von Marius Westernhagen und Udo Jürgens. Für den richtigen Sound sorgt DJ Totte.