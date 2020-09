Corona hat unser aller Leben verändert und viele liebgewonnene Gewohnheiten fallen der Pandemie zum Opfer - so auch die alljährliche Inszenierung der Blinklichter. Eine schöne Tradition: Seit 1979 jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit sehen zirka 3500 Kinder und Erwachsene ein neues Stück des Langenfelder Kinder-und Jugendtheaterensembles.

„Mit 49 Kindern und Jugendlichen können wir hinter den Kulissen die Abstandsregeln nicht einhalten, um nur einen der Gründe zu nennen, die gegen eine Aufführung sprechen“, berichtet die Leiterin Elisabeth Schafheutle.Trotzdem will sich der Förderverein Die Blinklichter und die Studiobühne nicht sang- und klanglos durch Corona von der Bühne des Langenfelder Kulturlebens vertreiben lassen. „Das müssen wir verhindern“ findet auch Anne Widera, die Clubmasterin der Lady Lions Langenfeld. Lange Jahre selbst Direktorin an einer Grundschule in Richrath, weiß die Pädagogin, wie wichtig ein Theaterbesuch für Kinder ist. „Corona dürfen wir nicht verharmlosen oder negieren, aber wir müssen Alternativen suchen, für unsere Langenfelder Kinder, die Blinklichter und unser städtisches Kulturleben.“

Aufführung am Nikolaustag

Eine Idee war schnell geboren. Anstatt die Blinklichter live on stage zu sehen, präsentiert sich das Theaterensembles dieses Jahr auf der Kinoleinwand. Ein Gedanke, den die Lady Lions sofort in die Tat umsetzen und mit ihrer großzügigen Spende unterstützen. Dank des Langenfelder Hobbyfilmers Michael Stappers werden die Inszenierungen mit drei Kameras aufgezeichnet und spielfilmmäßig geschnitten, um dem Zuschauer abwechslungsreiche Bilder zu bieten. Am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, um 11 Uhr, wird die Inszenierung „Die Elfe, die auf die Erde fiel“ allen großen und kleinen Blinklichter-Fans im Rex Kino gezeigt werden.

Großzügige Spende

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Lady-Lions für die großzügige, finanzielle Unterstützung,“ freut sich Blinklicht-Vater und 1. Vorsitzender des Fördervereins, Ingo Saam. „Unsere Einnahmen sind wie bei so vielen in der Veranstaltungsbranche weggebrochen. Normalerweise finanzieren die Karteneinnahmen der Studiobühne die Blinklichter. Dieses Loch spüren wir natürlich deutlich in unserem Budget.“ Die Lady Lions ermöglichen mit ihrer Spende die Mietkosten des Kinos zu decken, damit ein Stück Langenfelder Kultur auch in Corona Zeiten lebendig bleibt.