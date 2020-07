Ganz egal, ob es am Mittwoch regnet: Weil es kein Konzert auf dem Marktplatz gibt, können Fans von Langenfeld live in diesem Jahr auch nicht nass werden. Die beliebte Veranstaltungsreihe hat sich an die zeitlichen Gegebenheiten angepasst und kommt als "Shop Edition" online per YouTube direkt ins heimische Wohnzimmer oder - zum gemütlichen Feierabendbier unter Freunden - auf die Terrasse.

Drei Monate Corona Zwangspause stecken auch hinter den JoySingers und wie aus dem Nichts kommt die Anfrage bei der Shop Edition Online von Langenfeld Live mitzumachen. "Wir haben schön öfter davon geträumt mittwochs im Sommer auf dem Marktplatz spielen zu dürfen", verrät der Pianist Daniel Klaas (26), aber das es nun so - wenn auch online - kommt, haben sie nicht kommen sehen.

JoySingers live im Friseursalon Fierro

Die vier Sänger und Sängerinnen werden auch am Mittwoch, 15. Juli, im Friseursalon Fierro von einer Band begleitet. Aus vielen Langenfelder Auftritten mit den JoySingers, 'Soulfood' oder der Studiobühne sind einige der Musiker mittlerweile in Langenfeld schon bekannt und haben sogar Langenfeld-Live-Erfahrung. Bei vielen Auftritten auf Hochzeiten und Feierlichkeiten hat sich bisher das Motto 'Gospel meets Pop' für Simon Köster aus Düsseldorf und die drei Langenfelder Sängerinnen, Maike Schommer, Annika Arimont und Inga Hömmerich bewährt.

Für dieses besondere Langenfeld live Event hat die junge Gruppe aber weitere außergewöhnliche Hits gesucht. So nehmen die JoySingers ihr Publikum mit auf eine bunte Reise durch die Musical- und Filmwelt, entführen in die 70er und 80er, während sie aktuelle Hits und gefühlvolle Balladen nicht vernachlässigen. Die bisher größten Highlights der JoySingers waren ihr bisher letztes eigenes Konzert Ende 2016 mit über 450 Zuschauern, so wie der Auftritt als Vorband der Kölner Domstürmer im Juni letzten Jahres bei dem sie gleichzeitig ihr fünftes Bühnenjubiläum feierten.

Marktplatzatmosphäre zaubern

Mit Songs von Abba und Queen, über Calum Scott, Ed Sheeran und Justin Timberlake bis hin zu Pink wollen die JoySingers - solistisch, und teils mit vierstimmigen Arrangements - auch in die Langenfelder Wohnzimmer und Gärten Marktplatzatmosphäre transportieren. Die 21-jährige Maike Schommer schaut schon voraus: "Wir freuen uns richtig auf dieses ganz besondere Highlight und werden die eine oder andere Überraschung mitbringen". Zu genießen ist der Live-Auftritt der JoySingers auf YouTube unter https://www.youtube.com/channel/UCMcfi97oqLnDYtxj9MEso3A.

Übrigens: Wer live dabei ist, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Über Whatsapp (015735990815) können Bilder und Nachrichten geteilt werden und es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Das geht natürlich nur am live-Abend.