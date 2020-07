In der der Wasserburg Haus Graven wird die Ausstellung "Prospektiv" von Jiny Lan gezeigt.

"In ihrem Werk bezieht sich Jiny Lan auf nichts weniger als die Welt an sich. In ihrer Malerei, ihren Installationen und Aktionen steht die Künstlerin selbst mit ihrem Verständnis der Welt und ihrem Verständnis zu Menschen, Zeit und Kultur im Mittelpunkt. Mit ihren Kunstwerken nimmt sie die Menschen mit auf ihre persönliche Lebensreise. Bisher führte ihr Leben sie als feministische Aktivistin und politisch interessierte Malerin aus der Provinz in die Großstädte und von da aus in die westliche Welt“, so der deutsche Kunsthistoriker und Galerist Colmar Schulte-Goltz über die international angesehene chinesische Konzeptkünstlerin.

Öffnungszeiten

Ihre Ausstellung in der Wasserburg kann bis zum 13. September während der Öffnungzeiten - Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr - besucht werden. Sondertermine sind nach Vereinbarung möglich.