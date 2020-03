Nach einer Betriebszeit von fast 60 Jahren und der dauerhaften Förderung von Abwasser in einem Einzugsgebiet von heute fast 20.000 Einwohnern, bedarf es einer umfangreichen Sanierung des Pumpwerks am Zeppelinweg. Das Pumpwerk befindet sich am Wendehammer des Zeppelinwegs, angrenzend zur Düsseldorfer Straße (L 219).



Die Sanierungsarbeiten erstrecken sich über zwei Jahre und beginnen mit vorbereitenden Maßnahmen in der zweiten Märzwoche. Die ersten zwei Bauabschnitte finden mit Tiefbau- und Elektroinstallationsarbeiten von März bis Oktober 2020 statt.

Bis sieben Meter tief

Dabei werden eine neue Pumpstation mit Zu- und Ablaufschächten bis in einer Tiefe von sieben Metern eingebaut und eine neue Steuerungsanlage mit Notstromaggregat in Fertigteilstationen aufgestellt.

Lärm- und Geruchsbelästigung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren

Im Folgejahr 2021 wird im dritten Bauabschnitt die vorhandene Pumpstation saniert, indem die durch das Abwasser geschädigten Betonflächen wiederhergestellt, die Förderschnecken und Antriebsmotoren ausgetauscht und eine neue Belüftungsanlage installiert werden.

Die Sanierungsmaßnahme hat auch zum Ziel, die Lärm- und Geruchsbelästigung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

1 Million Euro im ersten Jahr

Die Arbeiten der ersten beiden Bauabschnitte werden durch die Firma Heitkamp aus Wesseling (Tiefbau) und Firma Gormanns aus Mönchengladbach (Elektrotechnik) durchgeführt. Die Sanierungskosten belaufen sich im ersten Jahr auf etwa eine Million Euro.

Die umliegende Anwohnerschaft wurde bereits über die Maßnahme und mögliche Beeinträchtigungen im Wendehammer des Zeppelinweges informiert. Umleitungen oder Einschränkungen des Durchgangsverkehrs Bachstraße oder Düsseldorfer Straße gehen mit diesen Bauarbeiten nicht einher, da sich die Baustelle am Ende einer Sackgasse befindet.