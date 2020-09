Bei den Kreistags- und Landratswahlen im Kreis Mettmann stimmten die Wähler im Kreis Mettmann wie folgt ab:



Für die Wahl des Kreistages entfielen von den gültigen Stimmen auf die CDU 38,56 Prozent, auf die SPD 17,27 Prozent, auf Bündnis 90/Die Grünen 22,47 Prozent, auf die FDP 6,43 Prozent, auf Die Linke 3,21 Prozent, auf die UWG-ME 4,58 Prozent, auf die Piraten 1,86 Prozent und auf die AfD 5,62 Prozent.

Sitzverteilung im Kreistag

Von 86 Sitzen im Kreistag erhalten damit die CDU 33 Sitze, die SPD 15 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 19 Sitze, die FDP 5 Sitze, Die Linke 3 Sitze, die UWG-ME 4 Sitze, die Piraten 2 Sitze und die AfD 5 Sitze

Wahl zum Landrat

Bei der Wahl zum Landrat votierten für Thomas Hendele (CDU) 50,99 Prozent, für Jens Geyer (SPD)17,04 Prozent, für Martina Köster-Flashar (Grüne) 20,72 Prozent, für Rainer Köster (Die Linke) 3,59 Prozent, für Mario Sülz (UWG-ME) 4,60 Prozent, für Thomas Küppers (Piraten) 3,05 Prozent

Damit ist Thomas Hendele zum Landrat gewählt.

Wahlberechtigt waren 397.493 Einwohner; die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent.

Eine detaillierte Übersicht über die Wahlergebnisse gibt es im Internet unter https://wahlen.votemanager.de oder www.kreis-mettmann.de

Kreiswahlausschuss

Die endgültigen amtlichen Endergebnisse wird der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 25. September, um 11 Uhr, im Mettmanner Kreishaus in öffentlicher Sitzung feststellen.