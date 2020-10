LANGENFELD. Das kommunale Mobilitätskonzept für Langenfeld geht mit der aktuell laufenden Bürgerbeteiligung auf die Zielgerade.„Uns haben schon zahlreiche Beiträge von Bürgern erreicht, mit wirklich interessanten und gut überlegten Ideen“, freut sich Sabine Janclas, Leiterin des Referates Umwelt, Tiefbau und Verkehr.

„Viele Einträge sind über den Ideenmelder eingegangen, aber auch Zuschriften via Postbrief oder E-Mail haben uns erreicht. Egal auf welchen Weg uns die Ideen und Anregungen erreichen, alles wird ausgewertet. Eine Bürgerbeteiligung in der aktuellen Pandemielage ist ohnehin ein schwieriges Unterfangen, deshalb wollen wir keine unnötigen Grenzen setzen. Wer den Online-Ideenmelder nicht nutzen kann oder möchte, kann auch einfach einen Brief oder eine E-Mail schreiben“, erklärt Sabine Janclas weiter.

Seit Anfang Oktober ist der Ideenmelder freigeschaltet. In den letzten vier Wochen hat sich dieses Portal zunehmend mit Punkt- und Linienmarkierungen gefüllt, die mit Ideen und Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürger versehen wurden.

Verlängerung wegen technischer Probleme

„Leider gab es in der Zeit aber auch ein paar Probleme mit der Darstellung“, so Natalie Nellißen vom Klimaschutzteam. „Es schien für die Nutzer zum Teil, dass gemachte Einträge wieder verschwinden. Das hat leider zu Irritationen geführt, aber nicht zum Verlust der eingegebenen Informationen. Alles, was in den Ideenmelder eingetragen wurde, ist auch angekommen, nur leider konnte man aufgrund technischer Störungen manche Einträge zeitweise nicht online sehen“, versichert die städtische Mobilitätsbeauftragte.

Aufgrund des großen Interesses und der hohen Nachfrage geht der Ideenmelder für das Langenfelder Mobilitätskonzept in die Verlängerung. Noch bis zum 15. November 2020 können alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Geschäftsleute, Unternehmen, Initiativen und sonstige Interessierte ihre Ideen für die Mobilität der Zukunft einbringen.

Informationen zum Mobilitätskonzept und den Zugang zum Ideenmelder finden Interessierte auf der städtischen Internetseite www.langenfeld.de (Suchbegriff „Ideenmelder Mobilität“).